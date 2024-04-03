Тренер Игнатьев назвал "Зенит" фаворитом матча против "Спартака"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью "Газете.Ru" заявил, что в кубковом матче между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом" фаворитом является команда из Санкт-Петербурга.
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