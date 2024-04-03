Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 274 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Бирюков
    А что вы хотели: свой свояка видит из далека.Телеведущая Собча...
  • Ольга Заварухина
    Ну вот «нам» и прилетело от «НЕДОДОЦЕНТА» а сколько таких с покупными дипломами.  И только можно догадываться , что э...Доцента ПГУПС Бур...
  • Ольга Заварухина
    В Москве прикрыли, а остальных регионах? Или там можно продолжать плодить нелегалов?Следственный коми...

Тренер Игнатьев назвал "Зенит" фаворитом матча против "Спартака"

Тренер Игнатьев назвал "Зенит" фаворитом матча против "Спартака"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью "Газете.Ru" заявил, что в кубковом матче между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом" фаворитом является команда из Санкт-Петербурга.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх