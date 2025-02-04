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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Поздравляем наших спортсменов

Поздравляем наших спортсменов

18 января 2025 года учащиеся нашей специальной школы по руководством учителя физической культура Петрица Владимиром Ярославовичем одержали победу со счетом 11:10 в товарищеском матче по минифутболу с учащимися средней общеобразовательной школы г Бобруйска №19.

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