Поздравляем наших спортсменов

18 января 2025 года учащиеся нашей специальной школы по руководством учителя физической культура Петрица Владимиром Ярославовичем одержали победу со счетом 11:10 в товарищеском матче по минифутболу с учащимися средней общеобразовательной школы г Бобруйска №19.