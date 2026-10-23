В Китае произошло мощное землетрясение. Погибли 16 человек и 46 человек пострадали. Разрушились более 300 домовВ Тибетском автономном районе (Сицзан) произошло мощное землетрясение — его магнитуда достигла 7,1, данные привёл Европейско‑Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).