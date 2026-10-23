В Китае произошло мощное землетрясение. Погибли 16 человек и 46 человек пострадали. Разрушились более 300 домовВ Тибетском автономном районе (Сицзан) произошло мощное землетрясение — его магнитуда достигла 7,1, данные привёл Европейско‑Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV Женятся даже на б...
- Проблемы ЖКХ боль...
- Чем закончится ук...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым