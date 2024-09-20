Картаполов: Российская армия – не банда!

Дорогой мой тезка! Будет очень неплохо, если ты присядешь ну хоть на час- и прочитаешь- ну хоть школьный учебник обществоведения. И тогда ты откроешь для себя много нового! Например, ты поймешь, что власть- это дефиниция социальная. Другими словами, власть- это всегда прислужница правящего класса. А теперь вспомни, что в России вот уже четверть века правит антинародная власть буржуазии! И что все ее указы подчинены одному: сохранению власти буржуазии и организации наиболее выгодного способа извлечения прибыли. И где здесь русский народ и его интересы? Или ты против Маркса? Насколько я знаю, Маркс пока еще не вписан в реестр «иноагентов». Таким образом у меня есть все законные основания ссылаться на него. Или ты снова против? Ну тогда предложи свою теорию общественного развития. Такую, чтобы ее обсуждали не бездельники в интернете, а серьезные ученые. Не можешь? Тогда не лучше ли тебе просто заткнуться? А знаешь, что? Если ты еще не почувствовал- то скажу прямым языком: Мода на капитализм в России прошла! Народ уже накушался капитализма. И в народе все больше зреет тоска по старому- то есть, по социализму! Отсюда же и вот эта любовь народная к Сталину. И к его памятникам. Подумай: Вот этим нынешним правителям России, озабоченным не благом России, а только лишь личным обогащением памятников никто воздвигать не будет. Так может, ты все- таки не на ту лошадь поставил?

Sergiy Che

Дешёвый тёзка - демагог, засунь своё словоблудие коммунякнутого придурка себе в сраку! Да, я против немецкого жида Маркса и особенно его последователей, которые 70 лет на моей Родине свой тоталитарный режим силой спецслужб навязывали, сломавший миллионы судеб. Насколько я знаю тоталитарный Совок где мрази типа тебя, заставляли заткнуться всех, кто смел открыто говорить что гнида Маркс и его секта низкопоклонников им не интересна, уже давно развалился как гнилой сарай (и такие как ты не были замечены на баррикадах бьющихся за сохранения СССР и марксистской КПСС у власти в 1991г. - сцыкливо разбежались по щелям и вылезать только в интернетике через десятилетия осмелились, но тут пасть только самому себе можешь заткнуть вместе с Марксом)). Классовая теория в подаче Маркса обосралась (вместе с вождями твоего обожаемого Совка)) ещё в 30-е годы прошлого века - когда в европейских странах где пролетарии и крестьяне не стали допускать у власти коммуняк (даже, скажем, в бывшей в составе Российской Империи Финляндии)) - там народ жил сыто, довольный и социум развивался прекрасно. А вот в Совке и странах попавших под его власть путём силы, были всё время раскулачивания-расказачивания-голодоморы и прочие репрессии и всё равно в итоге народу даж самого СССР до той же Финляндеевки было как до Луны по социалке! Потому для меня социализм, построенный в Швеции-Дании-Норвегии и т.п. без крови и репрессий над несогласными с заявлениями правящей партии и без всякого Маркса на портретах от детсада и школы до учёных советов ведущих НИИ - эт хорошая "социализация", а то что было в рухнувшем как гнилой сарай (не смотря на пролитые реки крови и массы сломанных судеб по защите утопии Маркса)) Совке - херовая и только кретины полные опять могут лезть на те же грабли (ну потому что кретинам получать теми граблями по пустому лбу хоть 20 раз подряд - эт норм, а вот нормальным согражданам хватило и одного раза)). То что какие то тупейшие кретины кончают на грызунского палача Джугашвильку погубившему множество их предков эт их проблемы, но они вовсе не "народ" - это ОТСТОЙ НАЦИИ 😉 А вот народ живший сам под властью Джугашвильки спокойно отнёсся, когда его трупак выволокли из мавзолея да посносили все его памятники, поставленые подхалимами при жизни по всей стране, ишшо при том СССР - его мнение для меня важнее чем пердёжь сегодняшних тупорылов, которые славят Сталина ни бельмеса не зная о реальной истории страны при нём! Так что ты со своим стадом сталирастских меринов пасись в своих углах для отстоя нации, а я как пиздил ваш табун за враки и прославление палачей так и дальше буду - так дошло или опять не?? 😎