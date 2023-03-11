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Латыпов после 5-й победы на Кубке Содружества: «Йоханнес Бо же как-то это делает. Я тоже могу»

Эдуард Латыпов сравнил себя с норвежцем Йоханнесом Бо после победы на Кубке Содружества. Сегодня российский биатлонист выиграл гонку преследования на этапе в Тюмени – эта победа стала для него пятой подряд в рамках Кубка Содружества-2022/23.

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