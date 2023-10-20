Как избежать камней в жёлчном: все, что нужно знать о профилактике

Образование камней в желчном пузыре – распространенное заболевание, опасное своими осложнениями. Сначала оно может протекать без симптомов, но потом проявит себя резко и внезапно – и часто без хирургического вмешательства не обойтись.
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