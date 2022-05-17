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В Казахстане еще на одной ТЭЦ выявлены крупные технические нарушения

В Казахстане еще на одной ТЭЦ выявлены крупные технические нарушения

Нарушения планов ремонтных работ и правил эксплуатации, приведших к снижению надежности работы котельного оборудования, выявлены в результате неплановой проверки на Степногорской ТЭЦ (Степногорск, Акмолинская область (столичный регион), Казахстан).

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