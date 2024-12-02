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Воронежские новости

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Воронежскому застройщику угрожает иск на 883,2 миллиона рублей

Воронежскому застройщику угрожает иск на 883,2 миллиона рублей

Конкурсный управляющий Дмитрий Котик из Воронежа подал апелляционную жалобу на решение арбитражного суда Белгородской области, который отказал в взыскании 883,2 миллиона рублей с воронежского застройщика ООО «СК «36-Групп»».

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