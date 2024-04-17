В Перми прокуратура пытается закрыть квест-рум через суд

Условия предоставления услуг не соответствовали требованиям безопасности.Прокуратура Мотвилихинского района Перми совместно с МЧС по Перми и специалистами Роспотребнадзора проверила деятельность квест-рума в Перми.
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