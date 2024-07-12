Эксперт оценила предложение губернатора создать в Петербурге школы управления НКО

Накануне идею поддержал Владимир Путин Президент России Владимир Путин поддержал предложение губернатора Петербурга Александра Беглова о создании в Северной столице школы управления НКО и сделать это пилотным проектом.
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