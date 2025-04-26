Как обезопасить свой дом на майские праздники: советы экспертов Ирина ВальковаВ преддверии майских праздников, когда миллионы россиян уезжают на дачи или в путешествия, вопрос безопасности домов и квартир становится особенно актуальным.
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