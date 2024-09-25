В ЯНАО перестали расти цены на жилую недвижимость

В Новом Уренгое стабилизировались цены на рынке строящегося и вторичного жилья. По данным на 12 сентября 2024 года, средняя стоимость квадратного метра в новостройках оценивается в 185,4 тысячи рублей, на вторичном рынке — в 169,9 тысяч рублей, следует из данных аналитиков.
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