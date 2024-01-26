Прекратить нельзя лишить

Тема это не новая. Закон СССР от 1 декабря 1978 года № 8497-IX предполагал возможность лишения гражданства СССР, приобретённого по любым основаниям, но в исключительном случае, по решению Президиума Верховного Совета СССР, если лицо совершило действия, порочащие высокое звание гражданина СССР и наносящие ущерб престижу или государственной безопасности СССР.