Опасно ли есть проросший картофель и что с ним делать

Прорастание картофеля в процессе хранения – обычное явление, особенно в весенний период. Проклюнувшиеся ростки и появление зеленого оттенках на клубнях может вызывать закономерные вопросы о пригодности картофеля в пищу и возможных альтернативных способах его применения.