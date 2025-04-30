Опасно ли есть проросший картофель и что с ним делать

Прорастание картофеля в процессе хранения – обычное явление, особенно в весенний период. Проклюнувшиеся ростки и появление зеленого оттенках на клубнях может вызывать закономерные вопросы о пригодности картофеля в пищу и возможных альтернативных способах его применения.
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