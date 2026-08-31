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Алекс Палоу завоевал пятый титул в IndyCar и повторил исторический рекорд

Алекс Палоу завоевал пятый титул в IndyCar и повторил исторический рекордIndyCarИспанский гонщик Алекс Палоу в пятый раз стал чемпионом IndyCar, причём он оформил титул уже по ходу предпоследнего этапа сезона.

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