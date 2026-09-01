Цена золота на Comex опустилась ниже $4 400 впервые с 2026 года

Фьючерсы на золото на бирже Comex впервые с 19 августа 2026 года упали ниже $4 400 за унцию. На 16:00 мск цена составила $4 397,6, снизившись на 1,87%, а к 16:50 мск замедлила падение до $4 406,4, что составляет -1,68%.
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