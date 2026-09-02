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Царьград

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МВД КЧР продолжает поиски трех пропавших молодых людей

МВД КЧР продолжает поиски трех пропавших молодых людей

С 26 августа в Карачаево-Черкесии продолжаются поиски трех молодых людей: двух сестер 2002 и 2003 годов и их брата 2005 года рождения.

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