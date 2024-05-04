«Москва подала нам пример»: Китай аплодирует тому, как Россия арестовала активы американского банка JPMorgan

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Банк обычно контролирует на два порядка больше, чем имеет. Интересно, это сумма контроля, или имеющихся средств?
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1 д.
СЗ
Светлана Зуева
Задавить этих тварей! Оч.хочется,чтобы все у них лопнуло ,и рожа тоже!!!
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1 д.
Маша Иванова
У них лично ничего не лопнет-там в закромах еще и правнукам.
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