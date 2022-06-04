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Невзирая на ЕС, Херсонская область продолжит интеграцию в Россию

Невзирая на ЕС, Херсонская область продолжит интеграцию в Россию

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион продолжит интеграцию в РФ, несмотря на слова Евросоюза о непризнании выданных российских паспортов жителям освобожденных в ходе спецоперации регионов.

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