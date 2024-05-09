Сочи во время войны: 1942 год В мае из-за угрозы захвата города началась эвакуация раненых, на начало года в Сочи работало 50 госпиталей на 20500 мест.
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Сочи во время войны: 1942 год В мае из-за угрозы захвата города началась эвакуация раненых, на начало года в Сочи работало 50 госпиталей на 20500 мест.