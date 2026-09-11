Дмитрий Жаромских анонсировал игры «Ума палата» стоимостью 4 млн

В Надыме пройдут игры «Ума палата», инициированные Дмитрием Жаромских. Почетного гостя среди Максима Поташева или Виктора Сиднева выберет исполнитель.
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