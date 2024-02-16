Ивановский десант штурмует опорные пункты ВСУ и отражает контратаки врага в районе Часов Яра (ВИДЕО)

Ивановская дивизия ВДВ продолжает наступление от Артемовска на Часов Яр. Штурмовая рота 331-й парашютно-десантный полк 98-й дивизии захватила опорный пункт ВСУ — враг понес потери, не выдержав натиска, а оставшиеся в живых боевики из состава 214-й батальона «ОПФОР» сдались в плен.