Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 425 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Серж Серов
    В плен не брать,усыплять на месте,как собак бешенных...Потери огромные: ...
  • Владимир Елкин
    Его опять передадут на отдых в Турцию? Как там абрамович, уже готовит для азовца новый телефон?Потери огромные: ...
  • Боцман
    Бабло победило.Бананам из Эквадо...

Ивановский десант штурмует опорные пункты ВСУ и отражает контратаки врага в районе Часов Яра (ВИДЕО)

Ивановский десант штурмует опорные пункты ВСУ и отражает контратаки врага в районе Часов Яра (ВИДЕО)

Ивановская дивизия ВДВ продолжает наступление от Артемовска на Часов Яр. Штурмовая рота 331-й парашютно-десантный полк 98-й дивизии захватила опорный пункт ВСУ — враг понес потери, не выдержав натиска, а оставшиеся в живых боевики из состава 214-й батальона «ОПФОР» сдались в плен.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх