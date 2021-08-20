Афганистан погубила коррупция, американская коррупция?

Дискуссии о политике "Не в стороне"ПолитикаАфганистан погубила коррупция, американская коррупция? Главные разносчики демократии, отстреливаясь от облагодетельствованного населения, бежали из Кабула Причин множество.Вернуться к статье51НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьleon hermannНу нахрена это писать. Это же здорова когда с америкосовского бюджета крадут деньги. Чем больше украдут тем быстрее они разоряться и будет в мире , наконец, мир. Без американского пиндосного влияния и человекоубийственного ига в мире. Тогда будет миру-мир.Александр НиколаевОни же сами печатают столько денег, сколько нужно!!!Anatoli RyabenkoЕсть надежда на то что напечатанный избыток денег в США разразится таким же финансовым обвалом как это случилось в 20-х годах прошлого века. Это долбанёт всех любителей зелёных фантиков.Ttestorrа вот и не долбанет))) Рубль долбанет в очередной раз, а доллару похГалина ЧужаяДа США самый главный разносчик коррупции.Комментировать
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