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Афганистан погубила коррупция, американская коррупция?

Афганистан погубила коррупция, американская коррупция?

Главные разносчики демократии, отстреливаясь от облагодетельствованного населения, бежали из Кабула Причин множество.

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leon hermann
Ну нахрена это писать. Это же здорова когда с америкосовского бюджета крадут деньги. Чем больше украдут тем быстрее они разоряться и будет в мире , наконец, мир. Без американского пиндосного влияния и человекоубийственного ига в мире. Тогда будет миру-мир.
Александр Николаев
Они же сами печатают столько денег, сколько нужно!!!
Anatoli Ryabenko
Есть надежда на то что напечатанный избыток денег в США разразится таким же финансовым обвалом как это случилось в 20-х годах прошлого века. Это долбанёт всех любителей зелёных фантиков.
testorr
а вот и не долбанет))) Рубль долбанет в очередной раз, а доллару пох
Галина Чужая
Да США самый главный разносчик коррупции.

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