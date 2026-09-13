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Регионы России

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Путин обсудил украинский конфликт с наследным принцем Абу-Даби в ходе визита в Индию

Путин обсудил украинский конфликт с наследным принцем Абу-Даби в ходе визита в Индию

Президент России Владимир Путин в период с 11 по 13 сентября находился в Индии, где принял участие в саммите БРИКС и провел ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами.

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