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Бизнес журнал. Центр

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Эксперт рассказал БЖ о том, чем нарушение Закона № 44-ФЗ грозит обеим сторонам закупки

Эксперт рассказал БЖ о том, чем нарушение Закона № 44-ФЗ грозит обеим сторонам закупки

На примерах из практики Арбитражного суда Тульской области покажем, как суды оценивают связь между нарушением процедуры и исполнением контракта и какие выводы стоит сделать бизнесу.

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