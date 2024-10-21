Shot: легковой автомобиль с тремя людьми слетел в воду недалеко от «Москва-сити». Видео

Автомобиль с тремя пассажирами снес дорожное ограждение и упал в воду в районе «Москва-Сити». Согласно данным telegram-канала Shot, инцидент на набережной Тараса Шевченко случился около трех часов ночи по местному времени.
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