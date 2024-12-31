Илья Пестерников: «На фоне текущей обстановки в нашей стране и регионе происходят глобальные изменения во многих сферах бизнеса»

Дорогие друзья, коллеги, предприниматели Севастополя! Примите мои самые искренние поздравления с наступающим Новым годом! Новый год — это праздник, которого все с нетерпением ждут! В это время мы вспоминаем самые приятные моменты, оглядываемся на пройденный путь и надеемся на лучшее.