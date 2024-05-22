Король Бахрейна едет в в Россию

Король Бахрейна в среду приедет в Россию по приглашению Путина. Цель визита — двусторонние переговоры и обсуждение итогов состоявшегося 16 мая общеарабского саммита, передает бахрейнское госагентство BNA.
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