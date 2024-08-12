43-летняя Алессандра Амбросио поделилась фото в купальнике

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио поделилась новыми фото с отдыха на Гавайских островах. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).