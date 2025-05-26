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В Турции продолжается закулисный переговорный процесс по Украине

В Турции продолжается закулисный переговорный процесс по Украине

Как сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице, однозначного подтверждения о проведении нового раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Турции на данный момент нет.

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