Гросси и Лихачев начали переговоры в Калининграде

РИА Новости/Пресс-служба ГК "Росатом" В Калининграде начались переговоры генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева и руководителя Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, сообщил корреспондент "Известий".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии