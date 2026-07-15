Человечество вышло на высший, сакральный уровень противостояния. Смена эпох означает смену идеологем.
Социализм ближе всего к русскому мироощущению
Комментарии
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Vladimir Kurbatov
Предугадывая, к чему приведёт вектор социального движения власть сделала всё, чтобы исконные нации столкнулись с сильным сопротивлением пришлых. Пока всё идёт к самоапокалипсису.
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1 м.
Евгений Рудаков
Социализм - самое Верное, самое Надёжное будущее для русского народа. Голосуем только за депутатов социалистов во ВСЕ органы власти. Слава Социалистической России! Евг. Рудаков-Рудак.
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2 н.
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