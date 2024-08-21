В МИД РФ выразили решительный протест США из-за незаконного проникновения американских граждан в Курскую область

Москва, 20 августа /Синьхуа/ -- МИД РФ выразил протест временной поверенной в делах США в России Стефани Холмс из-за незаконного проникновения американских журналистов в Курскую область и участия американской ЧВК на стороне Вооруженных сил Украины /ВСУ/ в ходе их вторжения на территорию России.
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