В городах России детям показывают спектакль об ЛГБТ

во многом, да. Но в пьесе не было пропаганды ЛГБТ.

Ольга, даже горох об стену и то больше пользы принесет. Вы непробиваемы😂

Ольга С

Кто объяснят? Я никому никакой встречи НЕ назначала, у Вас галлюцинации. Вы отстаёте в развитии. Ваше сознание находится на уровне средней школы, это там по фамилии кличку - клеймо лепят. Марш за парту, двоечник!