Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Ольга С
    Кто объяснят? Я никому никакой встречи НЕ назначала, у Вас галлюцинации. Вы отстаёте в развитии. Ваше сознание находи...В городах России ...
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В городах России детям показывают спектакль об ЛГБТ

В городах России детям показывают спектакль об ЛГБТ

Юрий Кот Русская община бьёт тревогу: в Кургане школьникам 6-11 классов показали похабный спектакль об ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в России экстремистским), о беспорядочном сексе и суицидах, не забывая о нецензурных выражениях.

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Комментарии
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Ольга С
во многом, да. Но в пьесе не было пропаганды ЛГБТ.
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43 мин.
ВераВерная
Ольга, даже горох об стену и то больше пользы принесет. Вы непробиваемы😂
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29 мин.
Ольга С
Кто объяснят? Я никому никакой встречи НЕ назначала, у Вас галлюцинации. Вы отстаёте в развитии. Ваше сознание находится на уровне средней школы, это там по фамилии кличку - клеймо лепят. Марш за парту, двоечник!
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34 сек.

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