Нефть падает в надежде на перемирие

Марка Brent во вторник снизилась примерно на 1%, до $88,3 за баррель. Рынок отреагировал на переданное Тегерану предложение посредников о десятидневном прекращении огня, которое должно дать сторонам время для восстановления июньского соглашения.
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