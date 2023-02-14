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Дмитрий Васильев: «Нужно выявить недостатки в проведении Кубка России. На следующий год соревнования должны быть еще более масштабными»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился мнением о Кубке России по биатлону в нынешнем сезоне.

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