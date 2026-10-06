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Mugler весна-лето 2027: когда природа выходит на охоту

Mugler редко бывает про одежду, которую хочется просто надеть и забыть. В новой коллекции весна-лето 2027 этот принцип доведён почти до абсурда: Мигель Кастро Фрейтас предлагает не столько гардероб, сколько целую систему превращений.

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