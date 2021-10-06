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AstraZeneca представила альтернативу вакцинации против коронавируса

AstraZeneca представила альтернативу вакцинации против коронавируса

Компания AstraZeneca запросила экстренное разрешение у регулирующих органов США на свой коктейль антител, первый защитный укол, отличный от вакцин, против Covid-19, еще один потенциальный важный шаг в глобальной борьбе с вирусом, сообщает Reuters.

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