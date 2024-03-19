Масштабные соревнования по национальным видам спорта пройдут 20 марта в Жанаозене

В Жанаозене 20 марта пройдут мероприятия по национальному спорту в рамках «Наурызнама-2024». О спортивных мероприятиях, посвященных национальному Дню спорта, на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил заместитель руководителя Центра национальных видов спорта Мангистауской области Амангельды Саркул.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии