Политика как он...
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Политика как она есть

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Раскрыты подробности по делу о поставках телефонов для Минобороны

Раскрыты подробности по делу о поставках телефонов для Минобороны

Таганский суд Москвы 3 сентября приступит к рассмотрению уголовного дела бывших топ-менеджеров завода «Телта» о хищении 33 миллионов рублей, полученных по контракту за поставку телефонных аппаратов для нужд Минобороны.

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