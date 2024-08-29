Раскрыты подробности по делу о поставках телефонов для Минобороны

Политика как она есть

Таганский суд Москвы 3 сентября приступит к рассмотрению уголовного дела бывших топ-менеджеров завода «Телта» о хищении 33 миллионов рублей, полученных по контракту за поставку телефонных аппаратов для нужд Минобороны.