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Царьград

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Актёр Борис Галкин задал только один вопрос, узнав о падении доходов Пугачёвой и её мужа-иноагента

Актёр Борис Галкин задал только один вопрос, узнав о падении доходов Пугачёвой и её мужа-иноагента

Борис Галкин напомнил, что Европа никогда не отличалась своей щедростью. Поэтому рассчитывать, что после бегства заработок останется высоким, было бы слишком наивноПереезд Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* сказался не только на их репутации, но и на доходах.

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Комментарии
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Зоя
когда бежали,думали , что будет переворот,и перед новой властью они будут белыми и пушистыми..!!1 Да уж,знали бы,так не то что бежать,а приклеились бы к России....,а тут все оказались у разбитого корыта,особенно старушка с двумя детьми..
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