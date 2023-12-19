Актёр Борис Галкин задал только один вопрос, узнав о падении доходов Пугачёвой и её мужа-иноагента

Борис Галкин напомнил, что Европа никогда не отличалась своей щедростью. Поэтому рассчитывать, что после бегства заработок останется высоким, было бы слишком наивноПереезд Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* сказался не только на их репутации, но и на доходах.
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