Анекдот: Эстония перебрасывает элитные войска...

Итак, физиономии практически всех военных экспертов (мировых) скрутились в нечто уморительное, когда солидное когда-то издание «Financial Times» (со ссылкой на источники НАТО) третьего дня тиснула передовицу-простыню, набитую шизофреническими разглагольствованиями, как великая эстонская армия начала срочную переброску к границе России «элитных подразделений».
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