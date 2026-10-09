Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Анекдот: Эстония перебрасывает элитные войска...

Анекдот: Эстония перебрасывает элитные войска...

Итак, физиономии практически всех военных экспертов (мировых) скрутились в нечто уморительное, когда солидное когда-то издание «Financial Times» (со ссылкой на источники НАТО) третьего дня тиснула передовицу-простыню, набитую шизофреническими разглагольствованиями, как великая эстонская армия начала срочную переброску к границе России «элитных подразделений».

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