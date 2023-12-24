Как понять, что у вас гипертония: основные признаки и симптомы Ольга ВайленкоСогласно последним данным, гипертония или высокое артериальное давление (АД) — одно из наиболее распространенных заболеваний в современном обществе.
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