Конференция КПК: план борьбы с коррупцией и вызовы будущего

13-го июня 2024 года в Московском доме национальностей состоялась ежегодная конференция Комитета по противодействию коррупции, в которой приняли участие более 100 представителей КПК из разных уголков нашей многонациональной страны.
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