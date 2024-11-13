Странный побег. Удивительная поимка: Из воинской части пропали 10 человек – что известно о Кочнево

Сегодня утром источники сообщили об исчезновении из воинской части на территории Коченево 10 человек.
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