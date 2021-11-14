Арест авторов "Наливкина", город-хаб, стрельба по автобусам: чем запомнилась неделя

Арест авторов "Наливкина", город-хаб, стрельба по автобусам: чем запомнилась неделя

Депутат Госдумы поддержал съемочную группу сериала про НаливкинаПолиция в Уссурийске завела уголовное дело на участников съемок сериала про вымышленного председателя Наливкина.

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