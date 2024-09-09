В России разводящихся супругов могут заставить идти к психологу

В России супругов, желающих развестись, могут обязать проходить консультацию у семейного психолога. Соответствующий законопроект подготовил депутат Игорь Антропенко, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на РИА «Новости».
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