Мир окончательно потерял способность договариваться, констатировал Дерипаска

В XXI веке мир окончательно потерял способность и договариваться, и предотвращать кровопролития, а политики продолжают разжигать конфликты и войны, несмотря на огромные жертвы среди мирного населения, написал в своем Telegram-канале Олег Дерипаска.
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