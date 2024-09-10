Пожар в многоэтажке на 8-й Рабочей улице начался вечером 9 сентября

Возгорание произошло в квартире, где разругались в пух и прах муж и жена. Исчерпав аргументы для спора, глава семьи схватил банку с растворителем, плеснул горючую жидкость на ковер в коридоре и бросил спичку.
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