<p style="text-align:justify"><strong>Телеграм-канал «Курский характер» сообщает, что модераторы свободной интернет-энциклопедии "Википедия"* удалили статью о расправе над местными жителями села Русское Поречное, которую совершили солдаты ВСУ.
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