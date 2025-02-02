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KurskTV.Ru

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"Википедия" убрала с сайта информацию о массовых убийствах в Русском Поречном

<p style="text-align:justify"><strong>Телеграм-канал &laquo;Курский характер&raquo; сообщает, что модераторы свободной интернет-энциклопедии &quot;Википедия&quot;* удалили статью о расправе над местными жителями села Русское Поречное, которую совершили солдаты ВСУ.

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